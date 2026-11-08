Messi remporte son deuxième Soulier d'or en MLS

Lionel Messi a remporté samedi avec l'Inter Miami son deuxième Soulier d'or consécutif de la ...
Messi remporte son deuxième Soulier d'or en MLS

Lionel Messi, meilleur buteur de MLS à 39 ans.

Photo: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Photo: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier

Lionel Messi a remporté samedi avec l'Inter Miami son deuxième Soulier d'or consécutif de la MLS. Les champions en titre ont terminé deuxièmes de la Conférence Est.

La superstar argentine n'a pas marqué pendant ce match contre Charlotte, qui s'est terminé sur le score de 3-3, mais a offert les deux premiers buts au Nu Stadium de Miami, tous deux sur corner, aidant ainsi son club à s'assurer l'avantage du terrain pour les deux premiers tours des play-off.

Les 26 buts de Messi cette saison ont suffi à faire de lui le premier joueur à remporter deux fois de suite le Soulier d'or de la MLS, devant Petar Musa, de Dallas (22 réalisations).

Miami a terminé deuxième à l'Est avec 60 points, derrière Nashville qui obtient lui un record de 77 points, et affrontera Columbus pour entamer les play-offs.

Lionel Messi, qui a 39 ans a joué son dernier match avec l'Albiceleste en octobre, avait marqué 29 buts en saison régulière MLS l'an dernier plus six autres lors des play-off.

/ATS


 

Actualités suivantes

Servette accueille Zurich pour rebondir

Servette accueille Zurich pour rebondir

Football    Actualisé le 08.11.2026 - 04:07

Lausanne stoppe l'hémorragie pour le retour de Magnin

Lausanne stoppe l'hémorragie pour le retour de Magnin

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 22:40

Un premier but pour Vincent Sierro avec Parme

Un premier but pour Vincent Sierro avec Parme

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 20:25

Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

Football    Actualisé le 08.11.2026 - 09:29

Articles les plus lus

Le FC Ajoie-Monterri boucle le 1er tour sur une défaite

Le FC Ajoie-Monterri boucle le 1er tour sur une défaite

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 19:41

Un premier but pour Vincent Sierro avec Parme

Un premier but pour Vincent Sierro avec Parme

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 20:25

Lausanne stoppe l'hémorragie pour le retour de Magnin

Lausanne stoppe l'hémorragie pour le retour de Magnin

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 22:40

Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

Football    Actualisé le 08.11.2026 - 09:29

Burnley et Fabio Celestini imitent le Lausanne-Sport

Burnley et Fabio Celestini imitent le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 18:40

Le FC Ajoie-Monterri boucle le 1er tour sur une défaite

Le FC Ajoie-Monterri boucle le 1er tour sur une défaite

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 19:41

Un premier but pour Vincent Sierro avec Parme

Un premier but pour Vincent Sierro avec Parme

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 20:25

Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

Football    Actualisé le 08.11.2026 - 09:29

Le Bayern et Dortmund poursuivent leur duel à distance

Le Bayern et Dortmund poursuivent leur duel à distance

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 17:46

Des regrets pour le FC Bassecourt

Des regrets pour le FC Bassecourt

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 18:37

Burnley et Fabio Celestini imitent le Lausanne-Sport

Burnley et Fabio Celestini imitent le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 18:40

Le FC Ajoie-Monterri boucle le 1er tour sur une défaite

Le FC Ajoie-Monterri boucle le 1er tour sur une défaite

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 19:41