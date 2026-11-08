Messi remporte son deuxième Soulier d'or en MLS

Lionel Messi a remporté samedi avec l'Inter Miami son deuxième Soulier d'or consécutif de la MLS. Les champions en titre ont terminé deuxièmes de la Conférence Est.

La superstar argentine n'a pas marqué pendant ce match contre Charlotte, qui s'est terminé sur le score de 3-3, mais a offert les deux premiers buts au Nu Stadium de Miami, tous deux sur corner, aidant ainsi son club à s'assurer l'avantage du terrain pour les deux premiers tours des play-off.

Les 26 buts de Messi cette saison ont suffi à faire de lui le premier joueur à remporter deux fois de suite le Soulier d'or de la MLS, devant Petar Musa, de Dallas (22 réalisations).

Miami a terminé deuxième à l'Est avec 60 points, derrière Nashville qui obtient lui un record de 77 points, et affrontera Columbus pour entamer les play-offs.

Lionel Messi, qui a 39 ans a joué son dernier match avec l'Albiceleste en octobre, avait marqué 29 buts en saison régulière MLS l'an dernier plus six autres lors des play-off.

/ATS