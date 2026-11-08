Une première défaite pour le FC Lugano

Après un début de saison presque parfait – onze victoires et un nul en douze rencontres -, ...
Une première défaite pour le FC Lugano

Albian Ajeti voit rouge: le début de la fin pour le FC Lugano.

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Après un début de saison presque parfait – onze victoires et un nul en douze rencontres -, le FC Lugano a connu l’amertume de la défaite. Les Tessinois se sont inclinés 5-0 à Saint-Gall.

Le leader de la Super League a compris très vite que son dimanche allait être bien compliqué. Le rouge direct brandi à l’encontre d’Albian Ajeti pour une faute sur Hugo Vandermersch à la 11e et la sortie sur blessure de son gardien et capitaine David von Ballmoos à la 26e furent deux faits de jeu fatals au FC Lugano. Felix Gebhardt, le remplaçant de von Ballmoos devait ainsi s’incliner à trois reprises avant la pause sur des réussites de Chima Okorogi, d’Andrin Hunziker et de Tom Gaal.

La défense du FC Lugano n’y était plus. Plus rien ne pouvait s'opposer à la première défaite de la saison du FC Lugano en 24 matches toutes compétitions confondues. On n'attendait toutefois pas qu'elle soit aussi lourde.

Avec ce revers, le FC Lugano doit pour la première fois depuis longtemps regarder dans son rétroviseur. Son avance sur les Young Boys se réduit à 6 points, celle sur le FC Sion à 8.

/ATS


 

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