Un triste 0-0 à la Praille

Huit jours après sa défaite à Saint-Gall, le Servette FC n’a pas su rebondir. Sur leur pelouse ...
Un triste 0-0 à la Praille

Mathis Lambourde (à droite) tente d'échapper à Sebastian Walker.

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Huit jours après sa défaite à Saint-Gall, le Servette FC n’a pas su rebondir. Sur leur pelouse, les Grenat ont dû se contenter d’un nul peu glorieux 0-0 devant le FC Zurich.

Dominé le plus souvent par une équipe qui a su négocier sans grand mal un septième match de rang sans défaite, le Servette FC a déçu sur toute la ligne. Orphelin de son buteur zambien Kingstone Mutandwa, il n’a pas su emballer cette rencontre. A son crédit, on ne notera qu’une seule véritable occasion avec la frappe de Mathis Lambourde à la 38e détournée par le portier Silas Huber.

Les Grenat ont deux semaines désormais devant eux pour préparer le derby du Rhône. Le 21 novembre, ils joueront très gros à Tourbillon devant le FC Sion qui pourrait les laisser à... 12 points en cas de succès.

Deux bourdes de Jonas Omlin

Dans l’autre rencontre disputée à 16h30, le FC Thoune s’est montré une fois de plus renversant comme une semaine plus tôt à Lausanne où il s’était imposé 5-4 après avoir été mené 4-1. Face au FC Bâle, les Bernois ont arraché le point du nul (3-3) avec l’aide involontaire de Jonas Omlin. Le portier rhénan porte, en effet, une responsabilité écrasante sur les deux premiers buts bernois qui ont permis à l’adversaire de revenir à 2-2 avant la pause.

Avec ce résultat, le FC Bâle n’a toujours pas renoué avec la victoire qui le fuit depuis le 13 septembre pour demeurer du mauvais côté de la barre. Appelé à assumer la succession de Stephan Lichtsteiner, Slavisa Jokanovic tarde à trouver la clé pour insuffler à son équipe un nouvel élan.

/ATS


 

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