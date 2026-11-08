Les SR Delémont retrouvent la victoire

Les Vadais ont battu le FC Concordia 2 à 1 ce dimanche après-midi à La Blancherie.
Les SR Delémont retrouvent la victoire

Les Vadais ont battu le FC Concordia 2 à 1 ce dimanche après-midi à La Blancherie.

Maxime Loichot sous le maillot des SR Delémont (photo : Georges Henz). Maxime Loichot sous le maillot des SR Delémont (photo : Georges Henz).

Les SR Delémont retrouvent le top 5. Devant leur public, les Jurassiens ont remonté un déficit d'un but pour l'emporter. Si Delémont a débuté en contrôle, les joueurs visiteurs ont joué les contres à merveille. Sur un corner joué à deux, la défense de Delémont a été un peu attentiste. Après un premier arrêt de Maël Zaugg, la balle est revenue sur Yassine Ascali Chbboub qui a surgi sur le rebond pour le 1-0 (37e).

Delémont a poussé d’entrer dans la seconde mi-temps. Sur son côté gauche, Lucas Endé a trouvé Adam Assmy pour l’égalisation (63e). Les SRD ont accéléré le rythme et Neftali Benedic Manzambi offrait l’avantage aux Jurassiens trois minutes plus tard. L’attaquant a conclu une superbe action collective d’une frappe en plein lucarne pour porter la marque à 2-1. 

Avec ce résultat, les SR Delémont reviennent à 2 points de Courtételle avant le derby de la semaine prochaine. /cqu


 

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