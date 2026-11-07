Des arbres plantés pour l’AJAFEC

« La forêt de l’espoir » prend vie à La Baroche. Le Lions Club Les Rangiers s’est associé aux scouts St-Pierre de Porrentruy pour planter 400 arbres ce samedi à Miécourt. L’action a pour but de soutenir l’AJAFEC, l’Association Jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints de Cancer. Une quarantaine de personnes ont pris part à cette journée de plantation. Il est encore possible de parrainer cette action au profit de l’AJAFEC. /comm-msc