Un défilé de mode engagé comme travail de maturité

Les lycéennes de Delémont et Courrendlin ont travaillé sans relâche pour imaginer, dessiner et réaliser 21 tenues. Quelques vêtements ont été totalement confectionnés par les deux passionnées de mode. Pour le reste, elles ont fait de la récupération et utilisé de la seconde main pour donner vie à leur imagination. « On n’est pas designers pros », tient à rappeler Sofia. Qu’à cela ne tienne, les deux amies présentent cinq collections en s’inspirant notamment d’Alexander McQueen. Le créateur de mode britannique, surnommé l’enfant terrible, est connu pour son style très engagé. « Il a toujours voulu représenter quelque chose à travers ses créations. C’est ce qu’on a voulu faire aussi », poursuit Sofia.





De la pollution marine à la santé mentale

Cinq thématiques sont ainsi abordées dans ce travail de maturité pas comme les autres. « On a voulu traiter de la pollution marine, de la technologie, de la diversité culturelle, de l’égalité des genres et de la santé mentale », énumère Emma. Une longue robe drapée blanche maculée de peinture noire représente, par exemple, le pétrole présent dans les mers.





Des mannequins pleins de diversité

Qui dit défilé de mode, dit aussi mannequins. Les deux lycéennes en ont déniché 21 via un appel lancé sur les réseaux sociaux. « On n’a pas fait de sélection. On voulait vraiment avoir beaucoup de diversité », précise Emma Mouttet, histoire aussi de casser les codes du milieu. « On voulait également laisser l’occasion à certaines personnes de pouvoir prendre confiance en défilant devant des spectateurs », ajoute Sofia Hassani. Ce « fashion show » se tiendra sur une trentaine de minutes. Les deux étudiantes promettent « une expérience visuelle en mouvement » avec lumières et musique. /msc