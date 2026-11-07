Un défilé de mode engagé comme travail de maturité

Deux lycéennes jurassiennes présentent Echos ce samedi aux Jésuites à Porrentruy. Il s’agit d’un « fashion show » créé de A à Z par Emma Mouttet et Sofia Hassani, deux passionnées de mode et étudiantes de 3e année.
« On n’avait pas envie de rester dans un cadre trop scolaire », lance d’entrée Sofia Hassani. Cette étudiante en 3e année au Lycée cantonal à Porrentruy s’est lancée dans un défi de taille avec son amie Emma Mouttet. Âgées de 17 ans, les deux Vadaises ont conçu un défilé de mode dans le cadre de leur travail de maturité. Elles présentent le fruit d’une année de création ce samedi soir aux Jésuites à Porrentruy. Leur événement, baptisé « fashion show », rencontre un vif succès puisque les 200 places disponibles ont trouvé preneurs.
Sofia Hassani et Emma Mouttet : « On a imaginé et dessiné toutes les tenues. »
Les lycéennes de Delémont et Courrendlin ont travaillé sans relâche pour imaginer, dessiner et réaliser 21 tenues. Quelques vêtements ont été totalement confectionnés par les deux passionnées de mode. Pour le reste, elles ont fait de la récupération et utilisé de la seconde main pour donner vie à leur imagination. « On n’est pas designers pros », tient à rappeler Sofia. Qu’à cela ne tienne, les deux amies présentent cinq collections en s’inspirant notamment d’Alexander McQueen. Le créateur de mode britannique, surnommé l’enfant terrible, est connu pour son style très engagé. « Il a toujours voulu représenter quelque chose à travers ses créations. C’est ce qu’on a voulu faire aussi », poursuit Sofia.
De la pollution marine à la santé mentale
Cinq thématiques sont ainsi abordées dans ce travail de maturité pas comme les autres. « On a voulu traiter de la pollution marine, de la technologie, de la diversité culturelle, de l’égalité des genres et de la santé mentale », énumère Emma. Une longue robe drapée blanche maculée de peinture noire représente, par exemple, le pétrole présent dans les mers.
Des mannequins pleins de diversité
Qui dit défilé de mode, dit aussi mannequins. Les deux lycéennes en ont déniché 21 via un appel lancé sur les réseaux sociaux. « On n’a pas fait de sélection. On voulait vraiment avoir beaucoup de diversité », précise Emma Mouttet, histoire aussi de casser les codes du milieu. « On voulait également laisser l’occasion à certaines personnes de pouvoir prendre confiance en défilant devant des spectateurs », ajoute Sofia Hassani. Ce « fashion show » se tiendra sur une trentaine de minutes. Les deux étudiantes promettent « une expérience visuelle en mouvement » avec lumières et musique. /msc