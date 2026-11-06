Coup de filet de la police jurassienne

Dans le cadre d’investigations menées à la suite de plusieurs vols, la police cantonale jurassienne a procédé à une perquisition dans un appartement jeudi en début de matinée à Moutier. L’opération a permis de retrouver plusieurs objets provenant de vols, ainsi que de découvrir et de saisir des produits stupéfiants et une somme d’argent. Quatre personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Une instruction pénale a été ouverte. L'une des personnes appréhendées a été déférée au Ministère public et mise en détention provisoire pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. L’opération a mobilisé une dizaine d’agents de la police cantonale et deux conducteurs de chien de l’Office fédéral des douanes, a indiqué la police jurassienne vendredi. /comm-rce