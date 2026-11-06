Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Ce site présente une importante pollution aux solvants chlorés qui affecte les eaux souterraines. L’assainissement vise à éliminer les sources de pollution présentes dans le sous-sol et à protéger les ressources en eau. Ce projet doit également permettre de préserver les possibilités de rénovation du bâtiment.

La pollution liée à l’ancienne usine R. Raaflaub SA est documentée et connue depuis 2019. Dès le transfert de Moutier le 1er janvier 2026, l’Office de l’environnement a repris la conduite du projet d'assainissement du site, précise vendredi le canton du Jura.

Le coût total des travaux est estimé à 2 millions de francs. Après déduction des participations du propriétaire et de la Confédération, le coût pour le canton est estimé à 640'000 francs. Le financement sera assuré par le fonds cantonal pour la gestion des déchets. /ATS