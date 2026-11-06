Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Après 22 ans d’activité, le chef des Services Industriels de Delémont (SID) Michel Hirtzlin ...
Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Après 22 ans d’activité, le chef des Services Industriels de Delémont (SID) Michel Hirtzlin quitte ses fonctions le 31 janvier. Il restera toutefois dans le domaine en rejoignant les Services Industriels de Lausanne (SIL).

Michel Hirtzlin quittera son poste de chef des Services Industriels de Delémont après plus de 22 ans de services. (Photo : archives)  Michel Hirtzlin quittera son poste de chef des Services Industriels de Delémont après plus de 22 ans de services. (Photo : archives) 

Un départ au sein des Services Industriels de Delémont (SID). Le chef Michel Hirtzli se retire de son poste au 31 janvier annonce le Conseil communal vadais ce vendredi. Il rejoindra alors les Services Industriels de Lausanne (SIL) en tant que responsable de la Division Infrastructures électriques. Michel Hirtzlin a intégré les SID en 2004 en tant que responsable du réseau électrique et de l’éclairage public, pour en reprendre la direction en 2009. Durant toutes ces années, le chef des SID a notamment contribué au « renforcement de l’approvisionnement en eau potable par des interconnexions régionales et communales, et la transformation de l’éclairage public. » Le Conseil communal se prononcera « en temps utile » sur la succession à la tête des SID. /comm-ncv


 

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