Un concours pour les jeunes pianistes jurassiens

L'École jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) a dévoilé un nouveau projet jeudi. Elle va mettre sur pied le Concours jurassien de piano pour jeunes solistes. La première édition aura lieu le 6 février.
Les jeunes pianistes jurassiens auront droit à leur concours. L'École jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) a dévoilé son nouveau projet jeudi devant la presse. Elle a mis sur pied le concours jurassien de piano pour jeunes solistes. La première édition aura lieu le 6 février prochain dans les locaux de l’EJCM à Delémont. Avec 170 élèves, la section de piano est l’une des plus importantes de l’institution jurassienne. Une telle manifestation permet de combler une lacune dans ce domaine. « Ce concours permet aux élèves de jouer en public dans un autre cadre que les traditionnelles auditions. Ils pourront également se confronter à tout ce que représente un concours », explique Cécile Baehler doyenne de la section piano à l’EJCM.
Cécile Baehler : « Proposer quelque chose de pérenne. »
L’événement, organisé sur l’initiative d’une professeure de piano de l’institution jurassienne, sera évidemment ouvert aux élèves et étudiants de l’EJCM mais pas uniquement. Tous les pianistes de 6 à 25 ans domiciliés sur le territoire cantonal peuvent s’y inscrire. Le concours jurassien de piano pour jeunes solistes sera divisé en cinq catégories selon les âges.
Une manifestation appelée à se répéter
Le concours jurassien de piano pour jeunes solistes a été pensé pour perdurer. Une édition pilote a, par ailleurs, déjà été organisée en mars dernier. Elle avait réuni une petite trentaine de musiciens. À l’instar du concours jurassien pour solistes et ensembles (CJSE), l’EJCM souhaite offrir aux jeunes pianistes de la région une participation annuelle à un concours.
Les inscriptions pour le concours jurassien de piano pour jeunes solistes sont ouvertes dès ce jeudi et jusqu’au 8 janvier sur le site internet de l’EJCM. /comm-fwo