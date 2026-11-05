Un concours pour les jeunes pianistes jurassiens

L’événement, organisé sur l’initiative d’une professeure de piano de l’institution jurassienne, sera évidemment ouvert aux élèves et étudiants de l’EJCM mais pas uniquement. Tous les pianistes de 6 à 25 ans domiciliés sur le territoire cantonal peuvent s’y inscrire. Le concours jurassien de piano pour jeunes solistes sera divisé en cinq catégories selon les âges.





Une manifestation appelée à se répéter

Le concours jurassien de piano pour jeunes solistes a été pensé pour perdurer. Une édition pilote a, par ailleurs, déjà été organisée en mars dernier. Elle avait réuni une petite trentaine de musiciens. À l’instar du concours jurassien pour solistes et ensembles (CJSE), l’EJCM souhaite offrir aux jeunes pianistes de la région une participation annuelle à un concours.

Les inscriptions pour le concours jurassien de piano pour jeunes solistes sont ouvertes dès ce jeudi et jusqu’au 8 janvier sur le site internet de l’EJCM. /comm-fwo