Un concours pour les jeunes pianistes jurassiens

L'École jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) a dévoilé un nouveau projet jeudi. Elle ...
Un concours pour les jeunes pianistes jurassiens

L'École jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) a dévoilé un nouveau projet jeudi. Elle va mettre sur pied le Concours jurassien de piano pour jeunes solistes. La première édition aura lieu le 6 février.

Cécile Baehler, doyenne de la section piano à l’EJCM, Blaise Héritier, directeur musical et Philippe Membrez, président du Conseil de fondation de l’EJCM ont présenté le concours jurassien de piano pour jeunes solistes. Cécile Baehler, doyenne de la section piano à l’EJCM, Blaise Héritier, directeur musical et Philippe Membrez, président du Conseil de fondation de l’EJCM ont présenté le concours jurassien de piano pour jeunes solistes.

Les jeunes pianistes jurassiens auront droit à leur concours. L'École jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) a dévoilé son nouveau projet jeudi devant la presse. Elle a mis sur pied le concours jurassien de piano pour jeunes solistes. La première édition aura lieu le 6 février prochain dans les locaux de l’EJCM à Delémont. Avec 170 élèves, la section de piano est l’une des plus importantes de l’institution jurassienne. Une telle manifestation permet de combler une lacune dans ce domaine. « Ce concours permet aux élèves de jouer en public dans un autre cadre que les traditionnelles auditions. Ils pourront également se confronter à tout ce que représente un concours », explique Cécile Baehler doyenne de la section piano à l’EJCM.

Cécile Baehler : « Proposer quelque chose de pérenne. »

Ecouter le son

L’événement, organisé sur l’initiative d’une professeure de piano de l’institution jurassienne, sera évidemment ouvert aux élèves et étudiants de l’EJCM mais pas uniquement. Tous les pianistes de 6 à 25 ans domiciliés sur le territoire cantonal peuvent s’y inscrire. Le concours jurassien de piano pour jeunes solistes sera divisé en cinq catégories selon les âges.


Une manifestation appelée à se répéter

Le concours jurassien de piano pour jeunes solistes a été pensé pour perdurer. Une édition pilote a, par ailleurs, déjà été organisée en mars dernier. Elle avait réuni une petite trentaine de musiciens. À l’instar du concours jurassien pour solistes et ensembles (CJSE), l’EJCM souhaite offrir aux jeunes pianistes de la région une participation annuelle à un concours.

Les inscriptions pour le concours jurassien de piano pour jeunes solistes sont ouvertes dès ce jeudi et jusqu’au 8 janvier sur le site internet de l’EJCM. /comm-fwo


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