Nouvelle campagne pour sensibiliser les cyclistes la nuit

La visibilité des cyclistes a doublé en trois ans, mais la majorité reste mal équipée à l'approche de l'hiver. Le BPA et la police lancent une nouvelle campagne de sensibilisation à l'occasion du 20e anniversaire de la Journée de la lumière, le 5 novembre.

Le message principal de la nouvelle campagne est que la visibilité est essentielle pour la sécurité routière, a indiqué le Bureau de prévention des accidents BPA dans un communiqué.

Les dernières données du BPA montrent une évolution positive concernant la visibilité des cyclistes. Entre 2022 et 2025, la proportion de cyclistes utilisant leur éclairage et au moins une aide supplémentaire à la visibilité a doublé, passant de 14 à 28% au crépuscule ou dans l'obscurité.

Cependant, des disparités importantes persistent selon le type de vélo. Seuls 21% des cyclistes sur vélos classiques atteignent une visibilité optimale, contre 36% pour les vélos électriques lents et 56% pour les vélos électriques rapides. Le BPA souligne qu'une minorité de cyclistes seulement combine l'éclairage avec d'autres dispositifs, et que la marge de progression est considérable, notamment pour les vélos non motorisés.

Le BPA rappelle que la simple présence d'un éclairage ne garantit pas toujours une visibilité suffisante. Les éléments réfléchissants et les mouvements sont cruciaux pour se détacher de l'environnement sombre. Les aides portées sur les parties du corps en mouvement sont particulièrement efficaces, indique le bureau.

/ATS