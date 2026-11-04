Un homme et son fils en bas âge trouvés morts à Wattwil (SG)

La police st-galloise a découvert, mardi soir, un homme et son fils en bas âge morts dans un ...
Un homme et son fils en bas âge trouvés morts à Wattwil (SG)

Les policiers ont découvert les deux corps sans vie dans lieu d'hébergement à Wattwil (SG). Tout indique que le trentenaire a tué son fils avec une arme à feu avant de se suicider.

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La police st-galloise a découvert, mardi soir, un homme et son fils en bas âge morts dans un lieu d'hébergement à Wattwil (AG). Elle privilégie la piste d'un suicide élargi.

Tout indique que l'homme âgé de 33 ans a tué son enfant âgé de 2 ans et demi avec une arme à feu de poing et qu'il a ensuite retourné l'arme contre lui-même pour se suicider, écrit la police cantonale st-galloise mercredi. Une enquête dirigée par le Ministère public est en cours pour établir les circonstances exactes du crime.

Mardi matin, une plainte avait été déposée contre le père de l'enfant, car il n'avait pas ramené le garçonnet à sa mère dont il vivait séparé. L'homme est son fils sont de nationalité croate. Ils étaient domiciliés dans le canton de St-Gall.

/ATS


 

Actualités suivantes

La Suisse débloque 40 millions pour le Yémen et l'Ethiopie

La Suisse débloque 40 millions pour le Yémen et l'Ethiopie

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 13:55

La Suisse prend en charge les frais médicaux des Italiens

La Suisse prend en charge les frais médicaux des Italiens

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 12:33

Chikungunya: premières transmissions locales en Suisse

Chikungunya: premières transmissions locales en Suisse

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 11:51

Le taux d'intérêt minimal de la LPP sera relevé de 1,25 à 2%

Le taux d'intérêt minimal de la LPP sera relevé de 1,25 à 2%

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 11:25

Articles les plus lus

Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Suisse    Actualisé le 03.11.2026 - 20:22

Le taux d'intérêt minimal de la LPP sera relevé de 1,25 à 2%

Le taux d'intérêt minimal de la LPP sera relevé de 1,25 à 2%

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 11:25

Chikungunya: premières transmissions locales en Suisse

Chikungunya: premières transmissions locales en Suisse

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 11:51

La Suisse prend en charge les frais médicaux des Italiens

La Suisse prend en charge les frais médicaux des Italiens

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 12:33

Vaud: un élève interpellé dans la cyberattaque sur les gymnases

Vaud: un élève interpellé dans la cyberattaque sur les gymnases

Suisse    Actualisé le 03.11.2026 - 16:22

Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Suisse    Actualisé le 03.11.2026 - 20:22

Le taux d'intérêt minimal de la LPP sera relevé de 1,25 à 2%

Le taux d'intérêt minimal de la LPP sera relevé de 1,25 à 2%

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 11:25

Chikungunya: premières transmissions locales en Suisse

Chikungunya: premières transmissions locales en Suisse

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 11:51

Petit bénéfice au budget 2027 de la Ville de Neuchâtel

Petit bénéfice au budget 2027 de la Ville de Neuchâtel

Suisse    Actualisé le 03.11.2026 - 10:45

Initiative sur le DIH: la Suisse demande des applications concrètes

Initiative sur le DIH: la Suisse demande des applications concrètes

Suisse    Actualisé le 03.11.2026 - 11:09

Vaud: un élève interpellé dans la cyberattaque sur les gymnases

Vaud: un élève interpellé dans la cyberattaque sur les gymnases

Suisse    Actualisé le 03.11.2026 - 16:22

Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Suisse    Actualisé le 03.11.2026 - 20:22