La Suisse prend en charge les frais médicaux des Italiens

La Suisse prendra en charge les frais médicaux des douze victimes italiennes hospitalisées ...
La Suisse prend en charge les frais médicaux des Italiens

L'incendie du bar "Constellation" à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An a fait 41 morts et 115 blessés.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Suisse prendra en charge les frais médicaux des douze victimes italiennes hospitalisées en Suisse après l'incendie du Constellation à Crans-Montana. Le Conseil fédéral a renoncé à demander un remboursement, a-t-il annoncé mercredi.

La transmission de factures aux familles des victimes italiennes avait crispé les relations entre les deux pays. Le président de la Confédération Guy Parmelin avait ensuite assuré que la Suisse prendrait en charge les frais.

Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé renoncer à titre exceptionnel au remboursement de ces frais médicaux qui s’élèvent à quelque 1,5 million de francs. La présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni en a été informée.

En principe, l'accord sur la libre circulation des personnes prévoit que chaque pays assume les coûts pour les personnes assurées par son système d’assurance lorsqu’elles ont été soignées dans un autre pays. Des dérogations sont possibles.

/ATS


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