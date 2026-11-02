L'Église évangélique réformée veut indemniser les victimes d'abus

L'Église évangélique réformée de Suisse (EERS) a décidé lundi lors d'un synode d'indemniser toute personne ayant subi des violences sexuelles, physiques ou spirituelles en son sein. Le dédommagement pourra aller jusqu'à 20'000 francs.

Au cours du premier semestre 2027, une commission sera mise en place. Elle devrait entamer ses travaux à l'automne suivant, indique l'Eglise évangélique réformée dans un communiqué publié lundi. Par le biais de ces mesures, l'EERS et ses Églises membres assument la responsabilité institutionnelle des injustices subies. Outre les indemnités financières, des formes de reconnaissance adaptées aux besoins individuels des personnes concernées sont prévues.

Une commission indépendante examinera donc les demandes et recommandera le montant de l'indemnisation. Elle tiendra compte des conséquences pour la personne concernée, de la gravité et de la durée des faits, ainsi que de la manière dont l'institution a géré le cas.

Des indemnités financières sont prévues lorsque la voie judiciaire n’est plus une option, par exemple en raison de la prescription ou du décès de la personne accusée, explique l'EERS. Des prestations immatérielles sont possibles dans tous les cas, précise le communiqué.

Avec sa décision d’indemniser les victimes d’abus, l’Église évangélique réformée accuse un certain retard. L'Eglise catholique a pris une décision similaire il y a une décennie.

/ATS