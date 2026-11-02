Premiers locataires ailés dans le Pantanal du zoo de Zurich

Les premiers pensionnaires ailés et colorés ont emménagé dans une section de la nouvelle zone humide du Pantanal au zoo de Zurich. La date d'inauguration du futur habitat, destiné aux espèces d'oiseaux et de mammifères sud-américains menacées, n'est pas encore fixée.

L'ouverture anticipée du "Refugio" permet aux animaux de s'acclimater à leur nouvel environnement, indique lundi le zoo de Zurich. Il s'agit de faciliter la mise en service de la grande volière une fois les travaux terminés, car les nouveaux arrivants pourront s'inspirer du comportement des animaux déjà installés.

Le "Refugio" comprend deux zones distinctes, l'une pour les perroquets, l'autre pour les oiseaux aquatiques. La première comprend un grand espace commun baigné de lumière naturelle, qui sera visible à travers une paroi vitrée après l'ouverture, mais non accessible aux visiteurs. Elle permet d'accueillir jusqu'à six espèces de perroquets différentes.

Bleu et jaune

Au total, 24 aras hyacinthes au plumage bleu vif issus du programme d’élevage du zoo apportent déjà couleur et vie aux espaces intérieurs. D'une taille pouvant atteindre jusqu'à un mètre, les plus grands perroquets du monde sont menacés dans leur habitat naturel en Amérique du Sud, notamment dans le Pantanal brésilien.

Un groupe de 24 jeunes conures soleil, petits perroquets d'un jaune éclatant, ont aussi pris leurs quartiers dans le nouveau bâtiment. À l'état sauvage, cette espèce menacée vit généralement en petits groupes et les couples entretiennent des liens étroits.

Nouvelle attribution

Initialement prévue pour 2028, la date d’inauguration de l’ensemble du complexe n’est toujours pas fixée, a indiqué une porte-parole du zoo à Keystone-ATS. Les travaux de la grande volière extérieure se poursuivent, après une interruption d’environ cinq mois. Le zoo a réattribué en mai dernier leur réalisation à deux nouvelles entreprises étrangères de construction métallique.

L'institution a mis fin, en décembre 2025, à sa collaboration avec une entreprise helvétique, à laquelle elle reprochait de ne pas avoir tenu les délais et le budget. La volière prévue doit être soutenue par d’imposantes arches en acier et couverte d'un treillis pesant environ 1400 tonnes, atteignant jusqu'à 35 mètres de hauteur.

/ATS