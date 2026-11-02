Crans-Montana: Jacques Moretti, une arrivée loin des regards

Jacques Moretti est à nouveau auditionné, lundi, dans le cadre de l'incendie du "Constellation", à Crans-Montana. L'homme est arrivé au campus Energypolis à Sion, en fourgon cellulaire, loin des regards des représentants des médias présents et de familles de victimes.

L'audition aurait dû se passer en mode "confrontation" pour les époux corses. Toutefois, lundi dernier, le pool de procureures a finalement choisi de ne plus convoquer, Jessica Moretti, à cause "d'un état de fragilité psychique particulièrement important." Depuis mi-août, Jacques Moretti est en détention provisoire, soupçonné de violences domestiques à son encontre.

Lundi, Jacques Moretti a ainsi rejoint le lieu de son audition, en fourgon cellulaire, arrivant bien avant les premiers représentants des médias. Il a ensuite bénéficié de la présence de son avocat, Me Patrick Michod.

S'il était entré par la porte principale du campus Energypolis, le prévenu aurait croisé les regards de victimes et/ou de leurs proches. Plusieurs ont toutefois choisi d'assister à son audition.

/ATS