Crans-Montana: Jacques Moretti, une arrivée loin des regards

Jacques Moretti est à nouveau auditionné, lundi, dans le cadre de l'incendie du "Constellation" ...
Crans-Montana: Jacques Moretti, une arrivée loin des regards

Avocat de Jacques Moretti, Patrick Michod n'a rejoint son client qu'à l'intérieur du campus Energypolis.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jacques Moretti est à nouveau auditionné, lundi, dans le cadre de l'incendie du "Constellation", à Crans-Montana. L'homme est arrivé au campus Energypolis à Sion, en fourgon cellulaire, loin des regards des représentants des médias présents et de familles de victimes.

L'audition aurait dû se passer en mode "confrontation" pour les époux corses. Toutefois, lundi dernier, le pool de procureures a finalement choisi de ne plus convoquer, Jessica Moretti, à cause "d'un état de fragilité psychique particulièrement important." Depuis mi-août, Jacques Moretti est en détention provisoire, soupçonné de violences domestiques à son encontre.

Lundi, Jacques Moretti a ainsi rejoint le lieu de son audition, en fourgon cellulaire, arrivant bien avant les premiers représentants des médias. Il a ensuite bénéficié de la présence de son avocat, Me Patrick Michod.

S'il était entré par la porte principale du campus Energypolis, le prévenu aurait croisé les regards de victimes et/ou de leurs proches. Plusieurs ont toutefois choisi d'assister à son audition.

/ATS


 

Actualités suivantes

Une conférence nationale pour mieux comprendre le masculinisme

Une conférence nationale pour mieux comprendre le masculinisme

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 10:28

Un homme décède après avoir été électrocuté à la gare de Cham (ZG)

Un homme décède après avoir été électrocuté à la gare de Cham (ZG)

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 09:01

Mieux encadrer le travail dans les groupes de jeux

Mieux encadrer le travail dans les groupes de jeux

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 06:06

Fédérales 2027: Lisa Mazzone veut retourner au Conseil des Etats

Fédérales 2027: Lisa Mazzone veut retourner au Conseil des Etats

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 04:49

Articles les plus lus

Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 16:09

Fédérales 2027: Lisa Mazzone veut retourner au Conseil des Etats

Fédérales 2027: Lisa Mazzone veut retourner au Conseil des Etats

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 04:49

Mieux encadrer le travail dans les groupes de jeux

Mieux encadrer le travail dans les groupes de jeux

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 06:06

Un homme décède après avoir été électrocuté à la gare de Cham (ZG)

Un homme décède après avoir été électrocuté à la gare de Cham (ZG)

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 09:01

Manifestation à Zurich: la police arrête deux hommes

Manifestation à Zurich: la police arrête deux hommes

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 11:00

Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 16:09

Fédérales 2027: Lisa Mazzone veut retourner au Conseil des Etats

Fédérales 2027: Lisa Mazzone veut retourner au Conseil des Etats

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 04:49

Mieux encadrer le travail dans les groupes de jeux

Mieux encadrer le travail dans les groupes de jeux

Suisse    Actualisé le 02.11.2026 - 06:06

"On en a marre - en Suisse aussi": manifestations à Bâle et Zurich

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 04:13

Manifestation à Zurich: la police arrête deux hommes

Manifestation à Zurich: la police arrête deux hommes

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 11:00

Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 16:09

Un avocat demande la mise sous régie partielle de Crans-Montana

Un avocat demande la mise sous régie partielle de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 18:36