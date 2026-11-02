Un homme décède après avoir été électrocuté à la gare de Cham (ZG)

Un homme a été mortellement électrocuté dimanche près de la gare de Cham. L'alimentation électrique ...
Un homme décède après avoir été électrocuté à la gare de Cham (ZG)

Dimanche, un homme a trouvé la mort suite à un choc électrique près de la gare de Cham.

Photo: Keystone/URS FLUEELER Photo: Keystone/URS FLUEELER

Un homme a été mortellement électrocuté dimanche près de la gare de Cham. L'alimentation électrique de la gare a dû être coupée pendant environ 50 minutes pour permettre le sauvetage.

Selon les autorités judiciaires zougoises, l'accident s'est produit peu après 10h00 dans un poste de transformation clôturé des CFF. Les secours n'ont pas pu immédiatement accéder à l'homme, car il existait toujours un risque d'électrocution. Des spécialistes ont d'abord dû mettre l'installation hors tension, peut-on lire dans un communiqué diffusé lundi.

La coupure d’électricité a entraîné d’importantes perturbations et des retards dans le trafic ferroviaire. Ceux-ci ont duré plusieurs heures.

Les circonstances exactes de l’accident restent floues et font l’objet d’une enquête. Outre la police de Zoug, les pompiers, les services de secours et des spécialistes des CFF sont intervenus.

/ATS


 

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