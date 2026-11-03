Initiative sur le DIH: la Suisse demande des applications concrètes

La Suisse exhorte les plus de 120 pays qui soutiennent l'Initiative mondiale sur le droit international humanitaire (DIH) à des résultats concrets avant un sommet à Amman. Mardi à Genève, elle a appelé à honorer "effectivement" les mesures existantes.

"Les règles humanitaires les plus élémentaires sont aujourd'hui largement bafouées", a dit le secrétaire d'Etat Alexandre Fasel au début des dernières consultations du Dialogue mondial sur le DIH qui rassemble plus de 160 Etats. "Les évolutions technologiques et les nouvelles réalités opérationnelles ne diminuent en rien" leur portée.

"C'est un moment important" après deux ans de travaux, dit la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric. L'initiative remet les Etats au centre.

La réunion de haut niveau le 7 décembre à Amman doit aboutir à une déclaration politique. Celle de Genève toilettera les résultats des groupes de travail, sur la protection des civils, des infrastructures civiles ou face aux nouvelles technologies. Environ 130 conflits sont actifs.

/ATS