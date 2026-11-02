La hausse des coûts de la psychothérapie a ralenti

Après une forte hausse initiale, la progression des coûts des psychothérapies prises en charge par les caisses d'assurance maladie a désormais ralenti. Ce constat ressort d'un nouveau rapport de suivi commandé par la Confédération.

Depuis mi-2022, les psychothérapeutes peuvent exercer de manière indépendante et à leur propre compte, à la charge de l'assurance de base, sur prescription médicale.

En 2025, les coûts liés à la psychothérapie pratiquée par des psychologues pris en charge par l'assurance de base s'élevaient à environ 991 millions de francs. En 2021 - dernière année complète avant le changement de système - ces coûts s’élevaient à 528 millions. La plus forte hausse annuelle, de 36,4%, a été enregistrée en 2023.

L’an dernier, la hausse n'était plus que de 7,7%. Par personne assurée, les coûts sont passés de 60 à 106 francs entre 2021 et 2025. Selon les données publiées lundi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 63,6 % de cette hausse s’explique notamment par un recours accru aux prestations et un accès amélioré.

/ATS