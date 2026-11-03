Petit bénéfice au budget 2027 de la Ville de Neuchâtel

Le budget 2027 de la Ville de Neuchâtel prévoit un petit bénéfice de 526'700 francs, le premier ...
Petit bénéfice au budget 2027 de la Ville de Neuchâtel

L'amélioration de la situation financière de Neuchâtel est avant tout conjoncturelle. Elle ne doit pas "masquer les enjeux structurels auxquels la Ville demeure confrontée", selon le Conseil communal.

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le budget 2027 de la Ville de Neuchâtel prévoit un petit bénéfice de 526'700 francs, le premier depuis six ans. La copie pour l'exercice en cours table sur une perte de 6,6 millions, alors que les comptes 2025 avaient bouclé avec un débours de 8,9 millions.

L'évolution repose notamment sur une progression importante des recettes fiscales des entreprises, a indiqué mardi le Conseil communal. Une partie résulte toutefois de revenus supplémentaires qui, par leur nature, présentent un "caractère volatil et ne sauraient être considérés comme durablement acquis", a-t-il précisé.

La consolidation de la situation découle aussi de la poursuite et de l'intensification des mesures d'assainissement des finances communales. L'ambition est de rétablir une situation équilibrée et durable, en visant un degré d'autofinancement de 70%, tout en gardant un plafond de 50 millions pour les investissements d'ici à 2033.

Le projet de budget constitue une "étape importante" de la trajectoire, a relevé l'exécutif. Il permet d'atteindre les objectifs pour 2027 déjà.

/ATS


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