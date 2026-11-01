Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

Containers en feu, vitres de bus brisés, boîte aux lettres détruite: dans plusieurs cantons ...
Nuit d'Halloween agitée dans plusieurs cantons

La nuit de Halloween a été marquée par quelques incidents en Suisse: à Genève, il y a eu par exemple 27 départs de feu dans des poubelles le plus souvent.

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Containers en feu, vitres de bus brisés, boîte aux lettres détruite: dans plusieurs cantons les forces de l'ordre ont été sollicitées à plusieurs reprises pour des incidents lors de la nuit d'Halloween.

A Genève, la nuit a été marquée par 27 départs de feu, notamment de poubelles, nécessitant l'intervention du Service d'incendie et de secours (SIS). Des engins pyrotechniques de type mortier ont aussi été tirés en direction des forces de l'ordre et des véhicules de secours. Plusieurs interpellations ont été effectuées. Aucun blessé n'est à déplorer, selon la police genevoise.

Le calme a été rétabli en fin de nuit. La police genevoise, qui avait déployé un dispositif renforcé pour cette nuit souvent sous haute tension, remarque une diminution de l'utilisation des engins pyrotechniques par rapport aux années précédentes.

A Fribourg, la police est intervenue pour plusieurs incidents impliquant des groupes de jeunes à travers le canton. Ils étaient notamment liés à des jets de pierres, de pétards et d'oeufs. Deux bus des TPF ont été endommagés et des containers ont été incendiés dans deux quartiers du chef-lieu. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant et des investigations sont en cours.

A Goldbach (SG), plusieurs actes de vandalisme ont été commis dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Une boîte aux lettres a été détruite à l'explosif, une benne à ordures a été incendiée et près de 40 lampadaires ainsi que quatre caméras de vidéosurveillance ont été tagués. Selon la police, les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Dans le canton de Zurich, les forces de l'ordre sont intervenues plus de 130 fois pour des incidents liés à Halloween. La police cantonale d’Argovie a, elle, enregistré plus de 80 interventions et saisi des feux d’artifice à titre préventif. Elle relève un nombre particulièrement élevé de jeunes qui se promenaient avec des pétards.

La situation est en revanche restée relativement calme en Thurgovie, avec une quinzaine de signalements pour tapage nocturne et jets d’œufs.

/ATS


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