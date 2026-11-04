Le taux d'intérêt minimal de la LPP sera relevé de 1,25 à 2%

Le taux d’intérêt minimal applicable pour la prévoyance professionnelle passera de 1,25 à 2% dès janvier 2027, a décidé le Conseil fédéral. La commission LPP préconisait 1,75%, les partenaires sociaux des taux entre 1,25 et 3%.

Le taux minimal est fixé en fonction de l'évolution du rendement des obligations de la Confédération, des actions, des obligations et de l’immobilier. Dans l'ensemble, l'évolution a été positive tant en 2025 qu'en 2026, indique mercredi le gouvernement dans un communiqué.

Par ailleurs, la situation des institutions de prévoyance est bonne. Elle permet un relèvement significatif du taux d’intérêt minimal, qui compense l’inflation relativement élevée observée depuis 2022.

/ATS