Chikungunya: premières transmissions locales en Suisse

Le Tessin a enregistré les quatre premiers cas de transmission locale du virus du chikungunya en Suisse. Les personnes touchées, qui n'avaient pas récemment voyagé dans des régions où circule le virus, ont été infectées dans la plaine de Magadino.

Leur état de santé évolue favorablement, malgré des douleurs articulaires persistantes, a indiqué le canton mercredi.

Des investigations épidémiologiques et des mesures de lutte contre le moustique tigre, vecteur du virus, ont été lancées dans les zones concernées, sous la conduite du médecin cantonal.

Le risque pour la population est actuellement considéré comme très faible, compte tenu du nombre limité de cas et de la fin imminente de la saison des moustiques.

/ATS