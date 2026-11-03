Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé mardi soir sur la ligne Lausanne-Genève, en raison ...
Trafic ferroviaire interrompu entre Lausanne et Genève

Des voyageurs sur la ligne Lausanne-Genève attendaient sur un quai mardi soir.

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé mardi soir sur la ligne Lausanne-Genève, en raison d'un accident de personne entre Gland et Coppet, selon les CFF. L'interruption doit durer au moins jusqu'à 22h00, avec de nombreux retards et suppressions de trains.

L'interruption touche aussi bien les trains grandes lignes que les liaisons régionales. Les lignes EuroCity (EC), InterCity (IC1), InterRegio (IR15, IR57, IR90 et IR95) et RegioExpress (RE33) sont concernées, selon les CFF.

Des bus de remplacement doivent être mis en service entre Nyon et Coppet (VD) pour assurer le transport des voyageurs. Les CFF préviennent toutefois que des temps d'attente sont à prévoir.

Les voyageurs sont invités à consulter les informations de trafic CFF avant leur déplacement. Les perturbations pourraient encore évoluer au cours de la soirée.

/ATS


 

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