Vaud: un élève interpellé dans la cyberattaque sur les gymnases

Un adolescent de 16 ans a été interpellé dans le cadre de la cyberattaque contre le support informatique des gymnases et écoles professionnelles du canton de Vaud, a annoncé mardi la police cantonale. Les données de 3500 enseignants et 38'000 élèves ont été volées.

Le mineur a été interpellé samedi dernier, indique la police vaudoise dans un communiqué. Il est soupçonné "d'intrusion dans un système informatique et de soustraction de données sur la plateforme de support informatique des établissements de formation postobligatoire vaudois, entre les 23 et 26 octobre 2026", écrit-elle. Dans une note transmise à Keystone-ATS, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) précise qu'il s'agit d'un jeune "qui fait partie de ses élèves".

Elle se dit par ailleurs "à la fois soulagée de ne pas avoir été la cible de criminels aux intentions difficiles à anticiper et sensible au fait que le principal suspect" soit un élève. "Si ce dernier est bien l'auteur de cette intrusion, il risque une sanction administrative qui peut aller jusqu'à l'exclusion", soulignent les services du ministre de l'enseignement Frédéric Borloz. Cette procédure est indépendante de celle de la justice. Aucun renseignement permettant d'identifier le suspect ne sera communiqué, est-il encore ajouté.

Auditionné et libéré

La police informe, elle, que le jeune a été auditionné et son matériel informatique saisi. Il a été libéré au terme de son audition.

Une plainte pénale a été déposée et les investigations sont menées par les spécialistes de la division enquêtes cyber de la police de sûreté, sous la conduite du Tribunal des mineurs, relève encore la police vaudoise. Elles visent à établir les circonstances de cette intrusion et à déterminer si des données ont été téléchargées et/ou transmises à des tiers. Le matériel saisi fait actuellement l'objet d'analyses, toujours selon la police.

L'accès non autorisé a été détecté le 26 octobre par la DGEP. Cette plateforme permet aux quelque 38'000 élèves et 3'500 enseignants de solliciter l'assistance informatique de leur établissement. Elle contient leurs noms, prénoms et adresses électroniques scolaires, ainsi que le contenu de leurs demandes d’assistance. Ce sont ces seules données qui ont été recopiées.

Aucune donnée sensible concernée

Aucun mot de passe ni aucune donnée scolaire, comme les notes ou les dossiers d’élèves, n'y sont enregistrés, assurent chacun de leur côté la police et la DGEP. En clair: le personnel et les élèves de l'école obligatoire ne sont donc pas touchés par cette intrusion. Ils utilisent un autre système, indépendant de celui du postobligatoire, insiste le canton.

Dès la détection, la plateforme a été déconnectée d’internet, puis sécurisée avec l'appui du centre opérationnel de sécurité du canton de Vaud. Les élèves et enseignants ont été informés et invités à la vigilance face à d'éventuels messages frauduleux, selon la police.

De son côté, la DGEP espère pouvoir rapidement la remettre au service des usagers. Elle rappelle que cette plateforme est le service d'aide en cas de problème lié à l'informatique pour le corps enseignant et les élèves. On y signale par exemple un problème avec un logiciel, avec un clavier d'ordinateur ou une imprimante, détaille-t-elle.

/ATS