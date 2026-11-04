Le Conseil fédéral lance la prochaine réforme de l'AI

La prochaine réforme de l'assurance invalidité est sur les rails. Cette "réforme d’intégration" ...
Le Conseil fédéral lance la prochaine réforme de l'AI

La ministre des assurances sociales Elisabeth Baume-Schneider avait lancé la nouvelle réforme de l'AI en février.

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La prochaine réforme de l'assurance invalidité est sur les rails. Cette "réforme d’intégration" vise à favoriser le maintien, l’insertion ou la réintégration des assurés sur le marché du travail. Les cotisations salariales seront augmentées de 0,2 point.

Le nombre de personnes percevant une rente d’invalidité a augmenté ces dernières années, indique mercredi le Conseil fédéral. En particulier chez les jeunes de 18 à 24 ans.

La réforme, mise en consultation mercredi, vise à soutenir et accompagner davantage ces jeunes adultes. La nouvelle prestation d'intégration doit renforcer leur réadaptation professionnelle et éviter qu’ils n’entrent prématurément dans le système de rentes.

Parallèlement, la réforme prévoit des mesures destinées à stabiliser et assainir les finances de l’AI. Sans mesures, le déficit de répartition pourrait atteindre 600 millions de francs en 2030. Le paquet de mesures permettra de réduire de 150 millions de francs les dépenses de l’AI d’ici l’année 2030.

Ces économies ne suffiront pas à stabiliser durablement les finances de l’AI et à garantir les liquidités nécessaires à son fonctionnement. Le gouvernement veut augmenter les cotisations salariales de 0,2 point de pourcentage. La hausse générera un supplément de près de 980 millions de francs en 2030.

La consultation durera jusqu’au 4 février 2027.

/ATS


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