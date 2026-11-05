Foyer de Grandval : la reconstruction se précise

Le Foyer de Grandval entame un nouveau chapitre. Ravagé par un incendie fin 2024, l’établissement doit être reconstruit pour permettre aux enfants et aux adolescents accueillis de retrouver des locaux adaptés à leurs besoins. La demande de permis de construire a été déposée auprès de la préfecture du Jura bernois en août dernier. En attendant son obtention, des travaux d’assainissement sont en cours. A noter que, depuis le sinistre, l’institution de l’Association des Petites Familles du Jura bernois est installée provisoirement à Crémines.





De nouvelles normes

Le projet de reconstruction doit respecter un certain nombre de nouvelles normes sur l’accueil résidentiel. Le futur bâtiment doit notamment permettre d’agrandir certaines chambres, de mieux positionner la chambre de veille et de sécuriser les alentours. « Un petit studio est également prévu pour favoriser l’autonomie des jeunes les plus âgés », se réjouit Julie Rossé, responsable pédagogique du foyer.