Foyer de Grandval : la reconstruction se précise

Près de deux ans après l’incendie qui a largement détruit le bâtiment, le projet de reconstruction franchit une nouvelle étape. La demande de permis de construire a été déposée. L’association des Petites Familles du Jura bernois recherche encore des fonds pour financer les travaux.
Le Foyer de Grandval entame un nouveau chapitre. Ravagé par un incendie fin 2024, l’établissement doit être reconstruit pour permettre aux enfants et aux adolescents accueillis de retrouver des locaux adaptés à leurs besoins. La demande de permis de construire a été déposée auprès de la préfecture du Jura bernois en août dernier. En attendant son obtention, des travaux d’assainissement sont en cours. A noter que, depuis le sinistre, l’institution de l’Association des Petites Familles du Jura bernois est installée provisoirement à Crémines.
De nouvelles normes
Le projet de reconstruction doit respecter un certain nombre de nouvelles normes sur l’accueil résidentiel. Le futur bâtiment doit notamment permettre d’agrandir certaines chambres, de mieux positionner la chambre de veille et de sécuriser les alentours. « Un petit studio est également prévu pour favoriser l’autonomie des jeunes les plus âgés », se réjouit Julie Rossé, responsable pédagogique du foyer.
Julie Rossé : « Tout ce que l’on récolte servira à pérenniser l’institution. »
Le projet représente un investissement important pour l’association, estimé à 3,5 millions de francs. « Nous sommes contraints financièrement », reconnaît la responsable. Une campagne de dons a été menée auprès de fondations en Suisse. L’association a également reçu des contributions de la population du Jura bernois et du reste du pays.
Le calendrier dépend encore de l’obtention du permis de construire. L’objectif est de terminer le chantier à la fin de 2027 et de permettre le retour des enfants à Grandval au début de 2028. /ddc