Absinthe et Saint-Martin feront bon ménage

Le Jura s’apprête à vibrer pour la Saint-Martin. Si les premières manifestations se déroulent déjà ce week-end, le Marché de Saint-Martin à Porrentruy s’ouvre vendredi prochain et se tient jusqu’à lundi, ainsi que le week-end du Revira. Lors de cette 28e édition, présentée ce jeudi, une cinquantaine de cabanons seront dressés pour accueillir 63 exposants. Dans la cour de l’Hôtel-Dieu, l’hôte d’honneur la Maison de l’Absinthe de Môtiers investira les lieux notamment avec une fontaine à eau géante mesurant environ 3,5 mètres et contenant environ 300 litres d’eau. Elle permettra de diluer l’absinthe proposée à la dégustation sur place. François Valley, membre du comité d’organisation, explique que le précieux nectar sera aussi produit à Porrentruy : « un distillateur opérera en direct dans la cour de l’Hôtel-Dieu pour produire 1'000 bouteilles d’une cuvée spéciale Saint-Martin ». Il sera possible de commander cette distillée qui sera disponible le week-end suivant.