Absinthe et Saint-Martin feront bon ménage

La 28e édition du Marché de Saint-Martin de Porrentruy, qui s’ouvre vendredi prochain, a invité ...
Absinthe et Saint-Martin feront bon ménage

La 28e édition du Marché de Saint-Martin de Porrentruy, qui s’ouvre vendredi prochain, a invité la Maison de l’Absinthe de Môtiers comme hôte d’honneur.

Le cochon de la Saint-Martin fera de la place à la fée verte. (photo Archives). Le cochon de la Saint-Martin fera de la place à la fée verte. (photo Archives).

Le Jura s’apprête à vibrer pour la Saint-Martin. Si les premières manifestations se déroulent déjà ce week-end, le Marché de Saint-Martin à Porrentruy s’ouvre vendredi prochain et se tient jusqu’à lundi, ainsi que le week-end du Revira. Lors de cette 28e édition, présentée ce jeudi, une cinquantaine de cabanons seront dressés pour accueillir 63 exposants. Dans la cour de l’Hôtel-Dieu, l’hôte d’honneur la Maison de l’Absinthe de Môtiers investira les lieux notamment avec une fontaine à eau géante mesurant environ 3,5 mètres et contenant environ 300 litres d’eau. Elle permettra de diluer l’absinthe proposée à la dégustation sur place. François Valley, membre du comité d’organisation, explique que le précieux nectar sera aussi produit à Porrentruy : « un distillateur opérera en direct dans la cour de l’Hôtel-Dieu pour produire 1'000 bouteilles d’une cuvée spéciale Saint-Martin ». Il sera possible de commander cette distillée qui sera disponible le week-end suivant.

François Valley : « Ajoie – Val-de-Travers, c’est lié par un art, la distillation. »

Ecouter le son

La distillation fait le lien

Selon François Valley, l’Ajoie et le Val-de-Travers sont liés par le même art : la distillation. « C’est ancré dans les mœurs et dans les cœurs », explique le Bruntrutain qui estime que la Damassine AOP et l’Absinthe se ressemblent dans l’état d’esprit. /ncp

Horaires du Marché de Saint-Martin

  • Vendredi 13.11.26 : 15h - 20h
  • Samedi 14.11.26 : 9h - 20h
  • Dimanche 15.11.26 : 10h - 19h
  • Lundi 16.11.26 : 10h - 17h
  • Samedi 21.11.26 : 9h - 20h
  • Dimanche 22.11.26 : 10h - 17h


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