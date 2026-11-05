« GLM – terres rachetées » : les fermiers (4/5)

Cela fait 50 ans que trois communes des Franches-Montagnes ont racheté à la Confédération les terres convoitées par l’armée. Depuis, un syndicat intercommunal – le GLM – gère ces domaines agricoles, étendus sur 289 hectares aux Genevez, à Lajoux et Montfaucon. Toutefois au quotidien, ce sont bien les fermiers qui exploitent les terres des cinq fermes. Certains depuis 1981, d’autres depuis quelques années seulement.

Dans cet épisode, notre journaliste Cyprien Lovis leur donne la parole pour comprendre les ressentis et la vision de ces agriculteurs qui cultivent des terres pas tout à faire comme les autres.