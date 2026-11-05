« GLM – terres rachetées » : les fermiers (4/5)

Il y a 50 ans, les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon signaient le rachat des terrains convoités par l’armée pour installer une place d’armes aux Franches-Montagnes. RFJ retrace les moments marquants de l’histoire.
Cela fait 50 ans que trois communes des Franches-Montagnes ont racheté à la Confédération les terres convoitées par l’armée. Depuis, un syndicat intercommunal – le GLM – gère ces domaines agricoles, étendus sur 289 hectares aux Genevez, à Lajoux et Montfaucon. Toutefois au quotidien, ce sont bien les fermiers qui exploitent les terres des cinq fermes. Certains depuis 1981, d’autres depuis quelques années seulement.
Dans cet épisode, notre journaliste Cyprien Lovis leur donne la parole pour comprendre les ressentis et la vision de ces agriculteurs qui cultivent des terres pas tout à faire comme les autres.
Gabriel Beuret : « Quand j’ai été nommé, j’ai d’abord pensé à tous ces militants qu’on tout fait pour sauver cette terre. »
Pour les fermiers, c’est « un honneur », « une fierté », « une chance » de pouvoir travailler sur ces terres sauvées voici un demi-siècle par des militants envers qui ils ont encore « beaucoup de respect », mais c’est aussi « une sacrée responsabilité » parce que les fermiers ont parfois le sentiment que leurs terres appartiennent à tous les citoyens des trois communes et certains ne manquent parfois pas de le leur rappeler. /clo
Découvrez cette série sur RFJ tous les jours de la semaine entre 8h30 et 9h dans La Matinale.
Les autres épisodes
- Episode 1 : Les incendies
- Episode 2 : La signature
- Episode 3 : La gestion des fermes