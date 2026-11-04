Matériel de guerre : ces entreprises jurassiennes qui espèrent un assouplissement

Chez PréciDip à Delémont, qui a doublé son chiffre d’affaires depuis 2022, on mise aussi sur les applications militaires pour la croissance. « On prévoit de doubler notre chiffre d’affaires d’ici 2032. Sans l’assouplissement de la loi ? Il faudrait peut-être alors construire un atelier dans un pays européen pour rassurer nos clients », prévient son directeur Raymond Kerrisson, pointant le risque de délocalisation d’activités à l’étranger pour échapper au maintien de l’interdiction d’exportation.





Rester technologiquement à la page

« Les technologies liées à la défense dans la région viennent souvent de la microtechnique, mécanique, électronique. Ça bénéficie aussi à d’autres industries comme le médical, l’horlogerie, l’aérospatial ou l’aviation. La défense est un domaine de pointe, c’est la possibilité pour nous de faire de la recherche et développement, mais aussi d’industrialiser dans le Jura et pas à l’étranger », argumente le président de la CCIJ, Olivier Haegeli. Et l’éthique dans tout cela ?