Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

D’importants travaux ont commencé cette semaine dans les gorges du Pichoux. Le tronçon entre Undervelier et la route menant à Sornetan est fermé jusqu’au 18 décembre à tout trafic. Alors que quelques semaines suffisent d’ordinaire pour l’entretien annuel, sept semaines sont nécessaires cet automne sur le territoire bernois pour pouvoir sécuriser la route intercantonale. Les travaux ont requis une année de préparation en raison de la complexité des lieux avant d’entamer une coupe de bois sur 14 hectares. « C’est une exploitation qui est très compliquée sur un terrain très difficile sur lequel on n’a aucun accès », explique Roger Gerber, responsable des travaux.
Roger Gerber : « Une partie des arbres seront mis en travers pour faire barrage aux chutes de pierres. »
Avec ses rochers et ses fortes pentes, le terrain est si difficile d’accès qu’un hélicoptère sera utilisé pour évacuer une partie de 12'000 mètres cubes de bois à abattre. Cette intervention est prévue pour début décembre. « Toutes les difficultés possibles qu’on peut avoir, on les a là-haut. Le moindre caillou en mouvement termine sur la route. » La première phase qui vient de débuter consiste à préparer les bois et les charges en vue de leur transport par les airs. L’Office des ponts et chaussées en profitera pour purger et entretenir les filets de protection situés au-dessus de la route. Roger Gerber espère qu’un chantier d’une telle ampleur « permettra d’être tranquille durant une quinzaine d’années. » /rce