Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

Avec ses rochers et ses fortes pentes, le terrain est si difficile d’accès qu’un hélicoptère sera utilisé pour évacuer une partie de 12'000 mètres cubes de bois à abattre. Cette intervention est prévue pour début décembre. « Toutes les difficultés possibles qu’on peut avoir, on les a là-haut. Le moindre caillou en mouvement termine sur la route. » La première phase qui vient de débuter consiste à préparer les bois et les charges en vue de leur transport par les airs. L’Office des ponts et chaussées en profitera pour purger et entretenir les filets de protection situés au-dessus de la route. Roger Gerber espère qu’un chantier d’une telle ampleur « permettra d’être tranquille durant une quinzaine d’années. » /rce