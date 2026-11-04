« GLM – terres rachetées » : la gestion des fermes (3/5)

En décembre 1976, les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon signent, par leur rachat des terres à la Confédération, la fin de l’Affaire de la place d’armes. Démarre alors la gestion de ce patrimoine désormais sauvé. Elle est confiée à un syndicat intercommunal dénommé GLM, pour Les Genevez-Lajoux-Montfaucon. Chaque commune compte trois sièges au Conseil d’administration, une assemblée des délégués fait office de législatif et un gérant est nommé.

Dans cet épisode, notre journaliste Cyprien Lovis retrace 50 ans de gestion de 289 hectares divisés en 5 domaines. Entre reconstruction, rénovation, entretien, développement et soucis financiers, le travail n’a pas manqué.