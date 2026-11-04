« GLM – terres rachetées » : la gestion des fermes (3/5)

Il y a 50 ans, les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon signaient le rachat des terrains ...
« GLM – terres rachetées » : la gestion des fermes (3/5)

Il y a 50 ans, les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon signaient le rachat des terrains convoités par l’armée pour installer une place d’armes aux Franches-Montagnes. RFJ retrace les moments marquants de l’histoire.

La ferme des Neufs-Prés est isolée et se situe au fond d'une combe. La ferme des Neufs-Prés est isolée et se situe au fond d'une combe.

En décembre 1976, les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon signent, par leur rachat des terres à la Confédération, la fin de l’Affaire de la place d’armes. Démarre alors la gestion de ce patrimoine désormais sauvé. Elle est confiée à un syndicat intercommunal dénommé GLM, pour Les Genevez-Lajoux-Montfaucon. Chaque commune compte trois sièges au Conseil d’administration, une assemblée des délégués fait office de législatif et un gérant est nommé.

Dans cet épisode, notre journaliste Cyprien Lovis retrace 50 ans de gestion de 289 hectares divisés en 5 domaines. Entre reconstruction, rénovation, entretien, développement et soucis financiers, le travail n’a pas manqué.

Jean-René Brahier : « Les communes ont parfois versé plus de 80'000 francs par an pour combler les déficits. »

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Le GLM porte ainsi la responsabilité du maintien de ces hectares rachetés à l’armée suisse. « Ces terres doivent rester à l’agriculture », rappelle Théo Gerber, président du GLM. « On n’a pas de résidence secondaire, ni de maisons d’habitation hors des fermes. C’est magnifique pour le paysage et les Franches-Montagnes ». /clo

Découvrez cette série sur RFJ tous les jours de la semaine entre 8h30 et 9h dans La Matinale.

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