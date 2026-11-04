Les démocrates obtiennent la majorité au Sénat et à la chambre

Les démocrates ont signé une victoire sans appel mardi avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain lors d'élections de mi-mandat. Le scrutin a tourné au désastre pour le président américain Donald Trump et les républicains.

Ce basculement des deux chambres du Parlement, encore inimaginable il y a un an, ouvre une ère d'incertitude pour Donald Trump à deux ans de son départ de la Maison-Blanche.

Le président républicain a dit au New York Times qu'il accepterait le résultat des élections, après avoir lancé des accusations de fraude électorale en amont du scrutin. Dans un entretien téléphonique avec la chaîne de télévision Fox News, que la guerre en Iran était « en partie » responsable de la monumentale défaite de son parti.

Le président américain, sur un ton étonnamment conciliant, a aussi jugé que ses opposants démocrates avaient « fait du bon boulot » et s'étaient « bien battus ». Il a toutefois refusé d'endosser la responsabilité de la défaite, assurant sur son réseau social Truth Social que les républicains auraient gagné s'il avait été lui-même « sur le bulletin » de vote. Il avait pourtant demandé réunion électorale après réunion électorale à ses partisans de faire comme s'il y figurait.

Le milliardaire républicain avait jeté toutes ses forces ces dernières semaines dans cette bataille âpre, prédisant des conséquences apocalyptiques en cas de victoire démocrate.





Le Texas bascule

Le premier coup de tonnerre de la soirée est venu de Caroline du Sud (sud-est), où la démocrate Annie Andrews a ravi le siège de sénatrice à Darline Graham, choisie personnellement par Donald Trump comme candidate après la mort de son frère Lindsey Graham en juillet, avant la fin de son mandat.

Au Texas, James Talarico deviendra le premier sénateur démocrate élu dans ce bastion conservateur depuis 1992. Encore plus surprenant, la démocrate Gina Hinojosa a été élue gouverneure face au sortant et favori Greg Abbott, qui briguait un 4e mandat.

Les démocrates ont aussi réussi à faire basculer des sièges de sénateur en Caroline du Nord, en Iowa, ou encore en Ohio, tous largement remportés par Donald Trump en 2024. Le Kansas, qui n'avait pas élu de sénateur démocrate depuis 1932, a enregistré la victoire d'Adam Hamilton.

Parmi les seules consolations pour Donald Trump, les candidats républicains dans son bastion de Floride ont gardé les sièges de sénateur et de gouverneur.





« Demander des comptes »

L'opposition au président républicain tablait sur la hausse du coût de la vie, aggravée par une guerre impopulaire contre l'Iran, mais aussi la question de la corruption, pour pousser les Américains à désavouer les républicains lors de ces élections de mi-mandat, traditionnellement défavorables au parti qui tient la Maison-Blanche.

Le chef des démocrates à la chambre des représentants, Hakeem Jeffries, s'est engagé mardi à utiliser la majorité dont il va disposer pour poursuivre les responsables politiques coupables, selon lui, de « corruption sans précédent ».

« Nous allons demander des comptes », a déclaré face à ses partisans celui qui devrait devenir le premier président afro-américain de la chambre basse du Congrès.

Dans le Maine (nord-est), au moment de voter démocrate, Tom Walsh, 59 ans, avait expliqué à l'AFP vouloir en finir avec « deux ans de cauchemar ».





« Veto à tout »

Pour Taylor Cook, le coût de la vie a été le principal facteur décisif dans son vote en faveur des démocrates. « Le loyer, les courses, les factures, et les impôts fonciers continuent de grimper », a déclaré ce Californien sans emploi de 24 ans.

Donald Trump, qui regarde les résultats mardi soir à la Maison-Blanche, a prévenu qu'en cas de défaite républicaine, il mettrait « son veto à tout ».

Dans les contrées arctiques de l'Alaska, Gabriel Layman estime que les États-Unis « ont pris une mauvaise direction » : « Je pense qu'il est important de mettre le holà » sur les républicains au pouvoir, ajoute cet écrivain de 24 ans qui se décrit comme indépendant, mais a voté démocrate. /ats