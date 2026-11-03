La BFM révèle une facette événementielle

Si le patron de la BFM a été approché par les deux manifestations commerciales francs-montagnardes, il admet saisir une opportunité pour se diversifier davantage. Toutefois, cette aubaine ne tombe pas de nulle part. « On a quand même un endroit qui est assez flexible. Nous avons une scène et nous pouvons accueillir beaucoup de monde en même temps », analyse Jérôme Rebetez qui positionne sa brasserie comme « quelque chose qui est entre une petite salle pour un comité et une grande salle comme la Halle-Cantine ».





Attirer un nouveau public

Le boss de la BFM ne cache pas l’intérêt de la démarche pour stimuler la fréquentation de son établissement et attirer un public peu habitué aux murs de la brasserie. Jérôme Rebetez envisage d’ailleurs de développer son offre dans le domaine de l’événementiel. La stratégie n’est pas encore clairement établie mais « il y a une réflexion et je pense qu’on va faire un ou deux trucs assez marrants en marge du 30e anniversaire de la brasserie l’année prochaine. » /nmy