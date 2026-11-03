« Dans le fauteuil des députés » : Katia Lehmann

Dans les dossiers qui lui tiennent à cœur, elle revenait sur la situation concernant les bénéficiaires de l’aide sociale dans notre région. Actuellement, plus de 3’150 personnes sont touchées dans le Jura. Il faut donc agir. « On ne peut pas se satisfaire de cela. Il y a plusieurs outils pour aider ces personnes. On peut déjà agir sur le côté recettes, comme augmenter les salaires. On peut aussi apporter des aides au niveau des dépenses », explique-t-elle. Si l’État a déjà activé certains leviers, comme les subsides partiels à l’assurance maladie, ce n’est pas suffisant, selon elle. « C’est déjà précieux, mais ce montant est grignoté chaque année par l’augmentation des primes », assure-t-elle.

Dans les dossiers d’actualité, une loi cantonale pour protéger les lanceurs d’alerte a été demandée par un collectif qui a déposé mercredi à la chancellerie cantonale une pétition. Pour Katia Lehmann, cette pétition a mis en lumière « une certaine lacune au niveau cantonal ». Selon elle, c’est important de soutenir ces personnes. « On a toujours peur des conséquences quand on dénonce surtout dans un canton comme le nôtre ou tout le monde se connait », souligne-t-elle. Pour l’Ajoulote, une loi pourrait avoir un certain sens. /lge