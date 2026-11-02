Le Chœur de chambre jurassien à la découverte de compositeurs français

Le Chœur de chambre jurassien (CCJU) se plongera dans l’univers de deux compositeurs français ...
Le Chœur de chambre jurassien à la découverte de compositeurs français

Le Chœur de chambre jurassien (CCJU) se plongera dans l’univers de deux compositeurs français du 20e siècle, Alfred Desenclos et Pierre Villette. Les concerts se tiennent le 21 novembre à l’église Herz Jesu à Laufon et le 22 novembre à 17h à l’église St-Marcel de Delémont.

Le CCJU reprendra des compositions d'Alfred Desenclos et Pierre Villette les 21 et 22 novembre à Laufon et Delémont. (Photo : archives) Le CCJU reprendra des compositions d'Alfred Desenclos et Pierre Villette les 21 et 22 novembre à Laufon et Delémont. (Photo : archives)

Le Chœur de chambre jurassien remonte le temps. Les choristes entonneront a cappella différentes œuvres des compositeurs français du 19e Alfred Desenclos et Pierre Villette. Les chanteurs se produiront le 21 novembre à l’église Herz Jesu de Laufon, ainsi qu’à l’église St-Marcel de Delémont. Alfred Desenclos et Pierre Villette exploraient divers styles musicaux de plusieurs époques tout en les interprétant à leurs façons.

Fondé en 2010 par son directeur Mark Kölliker, le CCJU reprend a cappella de nombreux ouvrages de musique classique, de Mozart à Schubert. Le groupe, fort de personnes expérimentées constitue également une bonne formation pour de jeunes chanteurs, encadrés par Mark Kölliker et de jeunes instrumentistes et solistes issus des Conservatoires de musique de Suisse. Pour ces deux représentations, les choristes seront rejoints par les solistes Alessandra Boër Lötscher, Nuno Santos, Emanuela La Porta et Lorenz Miehlich. Le groupe sera aussi accompagné par l’organiste bruntrutain Loïc Burki. Retrouvez le programme du Chœur de chambre jurassien ici. /comm-ncv


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