Le Chœur de chambre jurassien à la découverte de compositeurs français

Le Chœur de chambre jurassien remonte le temps. Les choristes entonneront a cappella différentes œuvres des compositeurs français du 19e Alfred Desenclos et Pierre Villette. Les chanteurs se produiront le 21 novembre à l’église Herz Jesu de Laufon, ainsi qu’à l’église St-Marcel de Delémont. Alfred Desenclos et Pierre Villette exploraient divers styles musicaux de plusieurs époques tout en les interprétant à leurs façons.

Fondé en 2010 par son directeur Mark Kölliker, le CCJU reprend a cappella de nombreux ouvrages de musique classique, de Mozart à Schubert. Le groupe, fort de personnes expérimentées constitue également une bonne formation pour de jeunes chanteurs, encadrés par Mark Kölliker et de jeunes instrumentistes et solistes issus des Conservatoires de musique de Suisse. Pour ces deux représentations, les choristes seront rejoints par les solistes Alessandra Boër Lötscher, Nuno Santos, Emanuela La Porta et Lorenz Miehlich. Le groupe sera aussi accompagné par l’organiste bruntrutain Loïc Burki. Retrouvez le programme du Chœur de chambre jurassien ici. /comm-ncv