Le Tropicana a retrouvé son public pour sa 18e édition

Le Tropicana Beach Contest a finalement retrouvé son public. Annulée en janvier passé, la 18e édition de la manifestation caritative a finalement eu lieu de jeudi à samedi à la halle des fêtes à Bassecourt. Cédric Membrez, président de la manifestation salue une « très belle édition » qui s’est déroulée sans accro. Il note toutefois une fréquentation en baisse de moitié par rapport aux années précédentes, avec environ 3000 personnes sur les trois jours. « Je n’ai pas vraiment d’explication, indique-t-il, mais il y avait pas mal d’autres manifestations en même temps. » Les aménagements réalisés dans la halle des fêtes n’ont pas entravé la fête. « On s’est adaptés aux quelques changements, ça ne nous a posé aucun problème », explique Cédric Membrez.

L’heure est désormais au démontage et au rangement, trop tôt pour connaître le montant qui sera reversé aux associations humanitaires soutenues par la manifestation. Trop tôt également pour savoir si le Tropicana reviendra en 2027. Le comité doit se réunir prochainement pour faire le bilan et décider de la suite. Une chose est certaine, le Tropicana ne reviendra pas en janvier prochain. /tna