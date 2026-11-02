Davantage de souplesse pour les congés sans justification à l’école

« Il y a plus de jours, mais sur l’ensemble d’un cycle de quatre ans. C’est surtout pour davantage de souplesse. Les familles ont ce quota et peuvent en user quand elles en ont réellement besoin. C’est aussi pour éviter l’effet : je les ai donc je les prends, comme on pouvait parfois l’observer auparavant en fin d’année scolaire. Cela permet aussi de responsabiliser les parents, parce que les jours pris au début du cycle ne seront plus disponibles par la suite », prévient de chef du SEN.





Mieux coller aux réalités de certaines familles

Reste à observer comment les parents vont user de ces jours avec le nouveau système. Fred-Henri ne craint pas outre mesure les abus, et rappelle que ce nouveau système est susceptible de mieux coller à la réalité de certaines familles. « Certaines professions, comme les agriculteurs, mais j’ai aussi en exemple une famille de bouchers, ont des difficultés à prendre des vacances en même temps que les vacances scolaires. Ils auront maintenant la possibilité de prendre ces huit jours d’un coup. Mais il faut bien préciser que l’enseignement se poursuit en leur absence, il appartient donc aux parents et élèves de faire le rattrapage nécessaire. Les éventuels travaux écrits devront évidemment aussi être rattrapés », précise Fred-Henri Schnegg. /jpi