« Rendez-vous sport » : FC Courrendlin-Courroux

Le FC Courrendlin-Courroux est champion d’automne. La formation vadaise a terminé le premier tour en tête de son groupe de 2e ligue régionale. Elle s’est imposée pour son dernier match 1-0 contre Aemme ce week-end et possède désormais sept points d’avance sur ses poursuivants Aarberg et Porrentruy au moment de la pause. Une situation qui change radicalement par rapport à la saison passée, puisque le FCCC s’était sauvé de justesse. Pour parler de cette évolution, « La Matinale » accueillait le directeur sportif Hervé Mouttet ce lundi dans le cadre du « Rendez-vous sport ». « C’est un bilan auquel personne ne s’attendait. C’est incroyable. L’objectif initial était de terminer dans le top-6, donc on profite », explique-t-il.