« Rendez-vous sport » : FC Courrendlin-Courroux

Le FC Courrendlin-Courroux est champion d’automne en 2e ligue de football. « La Matinale » ...
« Rendez-vous sport » : FC Courrendlin-Courroux

Le FC Courrendlin-Courroux est champion d’automne en 2e ligue de football. « La Matinale » accueillait son directeur sportif Hervé Mouttet pour dresser le bilan de ce très bon premier tour réalisé.

Hervé Mouttet revenait ce lundi matin sur le très bon début de saison du FC Courrendlin-Courroux. Hervé Mouttet revenait ce lundi matin sur le très bon début de saison du FC Courrendlin-Courroux.

Le FC Courrendlin-Courroux est champion d’automne. La formation vadaise a terminé le premier tour en tête de son groupe de 2e ligue régionale. Elle s’est imposée pour son dernier match 1-0 contre Aemme ce week-end et possède désormais sept points d’avance sur ses poursuivants Aarberg et Porrentruy au moment de la pause. Une situation qui change radicalement par rapport à la saison passée, puisque le FCCC s’était sauvé de justesse. Pour parler de cette évolution, « La Matinale » accueillait le directeur sportif Hervé Mouttet ce lundi dans le cadre du « Rendez-vous sport ». « C’est un bilan auquel personne ne s’attendait. C’est incroyable. L’objectif initial était de terminer dans le top-6, donc on profite », explique-t-il.

Selon Hervé Mouttet, le club a beaucoup appris ces dernières saisons et a su cibler son mercato pour avoir une équipe plus mature. Il faudra toutefois savoir garder les joueurs cet hiver, mais le directeur sportif semble confiant. Selon lui, le projet proposé va intéresser ses hommes. « Quand on a fusionné, on a toujours dit qu’on voulait aller chercher la 2e ligue interrégionale et elle semble à portée de main, même si elle arrive plus vite que prévu », souligne-t-il. Toutefois, il est conscient que tout ne sera pas simple au deuxième tour. « On sait que c’est un nouveau championnat qui commence », assure-t-il. /lge


 

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