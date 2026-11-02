« GLM – terres rachetées » : les incendies (1/5)

L’Affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes a connu son épilogue voici 50 ans. Les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon ont racheté à la Confédération les terres convoitées par l’armée le 30 décembre 1976, marquant ainsi la fin de plusieurs décennies de combat. RFJ vous propose une série pour comprendre l’histoire, le rachat et la gestion des 5 fermes concernées : les Joux-Derrière, le Bois-Rebetez, Sous-la-Côte, les Neufs-Prés et les Combes.

Dans cet épisode, notre journaliste Cyprien Lovis évoque la période la plus chaude de l’Affaire : le début des années 1960, lorsque plusieurs fermes ont été incendiées et qu’une peur certaine régnait sur la région.