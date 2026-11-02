« Le dossier du lundi » : une limitation des feux d’artifice passe devant le peuple le 29 novembre

La campagne oppose les défenseurs des animaux et de l’environnement aux adeptes du plaisir et des traditions.

Andrea schaler, responsable du bureau romand pour la Protection Suisse des Animaux (PSA), pointe notamment du doigt le stress et la panique vécus par les animaux domestiques. « Il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que les animaux reviennent au calme », explique-t-elle.

De leur côté, les milieux bourgeois s’opposent vivement à cette initiative, qu’ils considèrent comme bureaucratique et liberticide. Benjamin Roduit, conseiller national du Centre, défend notamment l’aspect rassembleur des feux d’artifice. « Il suffit de voir l’émerveillement des personnes présentes à ce genre d’événement », argumente-t-il.

Les entreprises actives dans le secteur des feux d’artifice redoutent les retombées économiques d’une telle interdiction. Selon Jean Guinand, président du conseil d'administration de la société Sugyp (spécialisée dans l'importation et la distribution de produits liés aux feux d'artifice) « certaines entreprises ne pourront pas survivre ». Il poursuit : « Je ne dis pas qu’il ne faut pas une régulation, mais une interdiction pure et simple est excessive. »

Un premier sondage SSR indique que près de 70 % des personnes interrogées pourraient voter en faveur de l’initiative. /mvu-gbe