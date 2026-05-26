Les Suisses ont dû se prononcer près de vingt fois en soixante ans sur des initiatives voulant limiter l’immigration. Cinq ont été acceptées, dont celle de 2014 contre l’immigration de masse.

La dernière initiative de l’UDC exige que la population suisse ne franchisse pas le cap des 10 millions d’habitants avant 2050. Si tel devait être le cas, il faudrait notamment dénoncer l’accord sur la libre circulation des personnes.