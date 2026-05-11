« Le dossier du lundi » : l'avis d'un démographe sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Avec ses 41’000 km², dont plus de la moitié en montagne, la Suisse peut-elle continuer à voir sa population croître sans limites ? À l’approche du vote sur l’initiative de l’UDC « Pas de Suisse à 10 millions d’habitants », le débat sur un éventuel plafond démographique revient au premier plan. Pour en discuter, le démographe de l’Université de Genève Philippe Wanner a été interrogé: faut-il fixer une limite à la population en Suisse ?

C'est le dossier de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.

