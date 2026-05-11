« Le dossier du lundi » : l'avis d'un démographe sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Avec ses 41’000 km², dont plus de la moitié en montagne, la Suisse peut-elle continuer à accueillir toujours plus d’habitants ? À l’approche du vote sur l’initiative de l'UDC, la question d’un éventuel plafond démographique revient au centre du débat.
Avec ses 41’000 km², dont plus de la moitié en montagne, la Suisse peut-elle continuer à voir sa population croître sans limites ? À l’approche du vote sur l’initiative de l’UDC « Pas de Suisse à 10 millions d’habitants », le débat sur un éventuel plafond démographique revient au premier plan. Pour en discuter, le démographe de l’Université de Genève Philippe Wanner a été interrogé: faut-il fixer une limite à la population en Suisse ?
C'est le dossier de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Philippe Wanner : « On a aucun élément scientifique pour dire que dix, douze, quinze ou huit millions, c'est bien ou c'est pas bien. »
Les Suisses doivent décider, le 14 juin dans les urnes, s’ils soutiennent ou rejettent l’initiative « Pas de Suisse à 10 millions d’habitants ». L’éclairage du démographe Philippe Wanner contribue à forger les opinions. /sju