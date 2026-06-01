« Le dossier du lundi » : votations du 14 juin, comprendre les enjeux de la réforme du service civil

Faut-il durcir l’accès au service civil ? C’est la question posée au peuple suisse le 14 juin. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent limiter le nombre d’objecteurs de conscience. Ils ont révisé la loi pour renforcer les critères d’admission au service civil. Les enjeux de cette votation avec notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier.