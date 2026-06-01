« Le dossier du lundi » : votations du 14 juin, comprendre les enjeux de la réforme du service civil

Le 14 juin, les Suisses se prononcent sur une révision de la loi sur le service civil. Le projet ...
« Le dossier du lundi » : votations du 14 juin, comprendre les enjeux de la réforme du service civil

Le 14 juin, les Suisses se prononcent sur une révision de la loi sur le service civil. Le projet vise à rendre l’admission plus restrictive. Quels sont les enjeux de cette votation ? Éléments de réponse avec notre correspondante à Berne.

Le 14 juin, les Suisses se prononcent sur une révision de la loi sur le service civil.  (Photo : Georges Henz). Le 14 juin, les Suisses se prononcent sur une révision de la loi sur le service civil.  (Photo : Georges Henz).

Faut-il durcir l’accès au service civil ? C’est la question posée au peuple suisse le 14 juin. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent limiter le nombre d’objecteurs de conscience. Ils ont révisé la loi pour renforcer les critères d’admission au service civil. Les enjeux de cette votation avec notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier.

Le dossier de Marie Vuilleumier : 

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