Feu de cheminée maitrisé à Moutier

Une cheminée a brûlé un peu trop fort ce lundi à Moutier. La police cantonale indique qu’un feu de cheminée s’est déclaré dans une ferme située au sud-est de la ville aux alentours de 9h45. Le Centre de Renfort d’Intervention et de Secours de Moutier (CRISM) a été dépêché avant de « rapidement » maitriser le sinistre. Huit sapeurs-pompiers, cinq véhicules d’intervention, une ambulance et la police cantonale ont été mobilisés. Aucun blessé n’est à déplorer, précise la communication de la police transmise en début d’après-midi. /comm-jad