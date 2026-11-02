Feu de cheminée maitrisé à Moutier

Un feu de cheminée s’est déclaré ce lundi matin dans une ferme située au sud-est de la cité ...
Feu de cheminée maitrisé à Moutier

Un feu de cheminée s’est déclaré ce lundi matin dans une ferme située au sud-est de la cité prévôtoise, indique la police cantonale. Le sinistre a rapidement été maitrisé et aucun blessé n’est à déplorer.

Un feu de cheminée s'est déclaré avant d'être maitrisé par le CRISM ce lundi matin à Moutier. (Photo d'illustration libre de droit) Un feu de cheminée s'est déclaré avant d'être maitrisé par le CRISM ce lundi matin à Moutier. (Photo d'illustration libre de droit)

Une cheminée a brûlé un peu trop fort ce lundi à Moutier. La police cantonale indique qu’un feu de cheminée s’est déclaré dans une ferme située au sud-est de la ville aux alentours de 9h45. Le Centre de Renfort d’Intervention et de Secours de Moutier (CRISM) a été dépêché avant de « rapidement » maitriser le sinistre. Huit sapeurs-pompiers, cinq véhicules d’intervention, une ambulance et la police cantonale ont été mobilisés. Aucun blessé n’est à déplorer, précise la communication de la police transmise en début d’après-midi. /comm-jad


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