Un crédit pour mettre aux normes les bâtiments scolaires à Mervelier

Les citoyens ont accepté une dépense de 140'000 francs lors de l’assemblée communale de lundi ...
Un crédit pour mettre aux normes les bâtiments scolaires à Mervelier

Les citoyens ont accepté une dépense de 140'000 francs lors de l’assemblée communale de lundi.

La Commune de Mervelier devra mettre la main au portemonnaie pour la mise en conformité de ses bâtiments scolaires. (Photo : archives) La Commune de Mervelier devra mettre la main au portemonnaie pour la mise en conformité de ses bâtiments scolaires. (Photo : archives)

Les citoyens de Mervelier ont approuvé deux crédits lundi soir en assemblée communale extraordinaire. Ils ont dit « oui » aux 140'000 francs pour la mise aux normes des bâtiments scolaires. Plusieurs mesures doivent être prises à la suite d’une visite de l’Établissement cantonal d’assurance (ECA), notamment la réalisation d’une nouvelle sortie de secours pour augmenter la capacité de la salle de spectacle de 200 à 300 personnes. Les rideaux de la scène doivent également être changés. L’enveloppe prévoit encore le remplacement de plusieurs engins de gymnastique. 

Autre dépense acceptée, un crédit de 10'000 francs pour la rénovation d’un appartement propriété de la commune. /rce


 

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