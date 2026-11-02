La voirie de Courroux doit se reconstruire

Les démarches auprès des assurances privées pour les dégâts matériels n’ont pas posé de souci. La situation est plus compliquée au niveau du bâtiment. « On attend encore toujours le positionnement de l’Établissement cantonal d’assurance sur ce qui doit être maintenu de ce bâtiment, sur ce qui sera démoli et sur ce qui ne le sera pas, et surtout de savoir quelle indemnité on recevra. Cela nous empêche de nous mettre au travail pour un projet de reconstruction. Nous devrons ensuite nous pencher sur nos besoins futurs en termes de locaux et de surfaces avant de lancer le processus », conclut le maire de Courroux. /emu