La voirie de Courroux doit se reconstruire

Elle a été durement touchée par l’incendie qui a détruit l’usine voisine le 30 juillet en zone ...
La voirie de Courroux doit se reconstruire

Elle a été durement touchée par l’incendie qui a détruit l’usine voisine le 30 juillet en zone industrielle. Son fonctionnement est perturbé par la perte des outils et des véhicules qui se trouvaient dans le hangar qui a brûlé.

Le hangar de la voirie de Courroux a été ravagé par les flammes. Le hangar de la voirie de Courroux a été ravagé par les flammes.

Voilà trois mois que le fonctionnement de la voirie de Courroux est perturbé. Son hangar a été en bonne partie détruit par l’incendie qui a ravagé l’usine voisine le 30 juillet en zone industrielle. La commune a pu compter sur la solidarité d’autres communes et a remplacé son matériel le plus urgent, tout en engageant une réflexion sur ses autres besoins. « C’est vrai que ça perturbe le fonctionnement communal, car des choses prennent du retard, notamment en ce qui concerne les travaux d'entretien des espaces verts », explique le maire de Courroux Philippe Membrez. La voirie de Courroux peut entreposer son matériel dans un hangar mis à disposition par une entreprise locale à des conditions préférentielles.

Philippe Membrez : « La voirie a été perturbée. »

Ecouter le son

Des véhicules de la voirie ont été détruits. Des véhicules de la voirie ont été détruits.

Plus d’un million de francs de dégâts matériels

Les dégâts matériels sont conséquents. Ils se chiffrent à plus d’un million de francs, entre le matériel d’exploitation, les véhicules et les frais de traitement d’une partie des archives qui étaient stockées à cet endroit. « C’est un problème assez sérieux, car on s’est rendu compte que le traitement des archives est fait par des maisons spécialisées et c’est extrêmement onéreux. Cela va représenter quelque chose comme 250'000 francs. On a dû se mettre d’accord avec l’archiviste cantonal et les autorités cantonales pour savoir ce qu’il fallait absolument garder et ce qui n’était pas prioritaire », confie Philippe Membrez. La commune a perdu plus de la moitié de ses archives suite à cet incendie.

« Les archives ne seront pas de retour avant le deuxième trimestre 2027. »

Ecouter le son

Le local qui abritait les archives communales a été sévèrement touché par le sinistre. Le local qui abritait les archives communales a été sévèrement touché par le sinistre.

Les démarches auprès des assurances privées pour les dégâts matériels n’ont pas posé de souci. La situation est plus compliquée au niveau du bâtiment. « On attend encore toujours le positionnement de l’Établissement cantonal d’assurance sur ce qui doit être maintenu de ce bâtiment, sur ce qui sera démoli et sur ce qui ne le sera pas, et surtout de savoir quelle indemnité on recevra. Cela nous empêche de nous mettre au travail pour un projet de reconstruction. Nous devrons ensuite nous pencher sur nos besoins futurs en termes de locaux et de surfaces avant de lancer le processus », conclut le maire de Courroux. /emu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Hécatombe dans les élevages chevalins

Hécatombe dans les élevages chevalins

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 17:56

Le Chœur de chambre jurassien à la découverte de compositeurs français

Le Chœur de chambre jurassien à la découverte de compositeurs français

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 17:26

Feu de cheminée maitrisé à Moutier

Feu de cheminée maitrisé à Moutier

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 16:43

Recenser les personnes interdites d’exercer dans l’accueil de la petite enfance

Recenser les personnes interdites d’exercer dans l’accueil de la petite enfance

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 12:00

Articles les plus lus

« Rendez-vous sport » : FC Courrendlin-Courroux

« Rendez-vous sport » : FC Courrendlin-Courroux

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 11:35

Davantage de souplesse pour les congés sans justification à l’école

Davantage de souplesse pour les congés sans justification à l’école

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 11:56

Recenser les personnes interdites d’exercer dans l’accueil de la petite enfance

Recenser les personnes interdites d’exercer dans l’accueil de la petite enfance

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 12:00

Feu de cheminée maitrisé à Moutier

Feu de cheminée maitrisé à Moutier

Région    Actualisé le 02.11.2026 - 16:43