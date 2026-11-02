Hécatombe dans les élevages chevalins

C’est un drame que vivent en ce moment certains éleveurs de chevaux de la région. La myopathie atypique équine est une maladie liée à une toxine présente dans les fruits de l’érable sycomore. Les chevaux qui en ingèrent se trouvent en danger de mort. Des dizaines de bêtes ont été touchées ces derniers jours ; dans le Jura et le Jura bernois, certains élevages ont perdu jusqu’à 9 ou 10 animaux ; des dizaines d’autres sont en clinique dans un état d’urgence.





Beaucoup de fruits, beaucoup de vent

La maladie est connue de longue date, mais ne frappe pas chaque année de manière aussi dramatique. Face à l’hécatombe actuelle, un groupe d’éleveurs a donc décidé de se mobiliser pour recenser les cas et les décès, identifier les régions les plus touchées et pouvoir alerter tous les propriétaires de chevaux. Car pour prévenir la maladie, la meilleure option est de ramener les bêtes à l’écurie.