Signalements de disparitions de plusieurs chats à cinq endroits

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires veut sensibiliser la population ...
Signalements de disparitions de plusieurs chats à cinq endroits

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires veut sensibiliser la population, mais refuse de tirer des conclusions hâtives quant à d’éventuels vols.

Les disparitions de chats ont été signalées à cinq endroits dans le Jura. (Photo : Libre de droits). Les disparitions de chats ont été signalées à cinq endroits dans le Jura. (Photo : Libre de droits).

On en sait un peu plus sur la disparition de chats dans le Jura. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) s’est fendu d’un communiqué lundi. Cinq signalements au moins concernant des disparitions de plusieurs chats ont été constatés. Ces déclarations concernent notamment l’Ajoie, dans la région d’Alle ainsi que les secteurs de Rossemaison, Courrendlin et Soyhières. Si les disparitions isolées de chats ne sont pas inhabituelles, celles de plusieurs chats dans le même secteur et à des intervalles rapprochés ont retenu l’attention du SCAV. À ce stade, ce dernier ne dispose d’aucun élément permettant de conclure à des vols de félins, mais il souhaite sensibiliser la population et transmettre quelques recommandations aux détentrices et détenteurs de chats, notamment concernant l’identification des animaux par puce électronique et les mesures permettant de mieux les surveiller. /rce


 

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