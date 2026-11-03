Les démarcheurs à domicile doivent être munis d’une carte de légitimation

Une carte de légitimation est nécessaire pour faire du démarchage à domicile dans le Jura. Dans le cadre de la prévention des arnaques, la police cantonale et le Service de l’économie et de l’emploi rappellent ce mardi que les personnes qui exercent une activité de commerce itinérant doivent disposer d’un document officiel valable. Celui-ci permet d’identifier les démarcheurs proposant des produits ou des services à domicile. La population jurassienne est invitée à demander la présentation de la carte de légitimation pour mieux se prémunir contre les abus.

Cette carte contient plusieurs éléments permettant d'identifier son titulaire et un timbre cantonal avec une signature. Un permis de travail, notamment un permis G, ne remplace pas le document requis. Les autorités soulignent que la présentation de cette carte ne constitue pas une garantie quant à la fiabilité de l'offre commerciale. En cas de doute, il est conseillé de ne pas donner suite à la proposition et de ne transmettre aucune donnée personnelle ou bancaire. /comm-alr